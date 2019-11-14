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MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye...
6 saat önce
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:10 Kaynak: AA
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı. "
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