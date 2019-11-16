Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara... - Son Dakika

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara...

6 saat önce

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

MSB:

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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