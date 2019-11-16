Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı' - Son Dakika

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova Borsası'nda 17 milyon dolarlık vurgun! Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]