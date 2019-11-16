Son Dakika › Güncel › MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı' - Son Dakika
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi." - ANKARA
Moskova Borsası'nda 17 milyon dolarlık vurgun! Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı