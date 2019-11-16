"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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