MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika

MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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