Son Dakika › Güncel › MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika
MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak