MSB: Türk ve Yunan heyetleri, 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video telekonferans ile yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir" denildi.
Kaynak: DHA
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