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MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü...
14 dakika önce
MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Müteakip görüşmelere Ankara'da devam edilecektir." - ANKARA
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