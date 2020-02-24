MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü... - Son Dakika
Son Dakika Politika MSB: 'Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü... - Son Dakika

MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü...

14 dakika önce

MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

MSB:

MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Müteakip görüşmelere Ankara'da devam edilecektir." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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