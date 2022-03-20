MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı - Son Dakika
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MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı

20.03.2022 15:43
MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun videosu paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun videosu paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları'nın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşu yaptığı hatırlatıldı.

Jetlerin kalkış görüntüleriyle başlayan videoda, Çanakkale Boğazı'nın ve Köprüsü'nün, Türk Yıldızları'nın kokpitinden çekilen görüntülerine de yer verildi. Videoda, Çanakkale Türküsü'nün ezgisi kullanıldı.

MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı
MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı
MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı
MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı

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ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

1915 Çanakkale Köprüsü, Türk Yıldızları, Çanakkale, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışındaki gösterisinin videosunu paylaştı - Son Dakika


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