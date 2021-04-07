Son dakika haberi | MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (2)
07.04.2021 14:53
Son dakika haberlerine göre PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTURMilli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı.
PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi. MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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