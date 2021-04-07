MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (3) - Son Dakika

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait NF- 5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.