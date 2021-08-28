MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilerek gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilen görüntüleri paylaştı.

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