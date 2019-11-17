Son Dakika Haberleri: MSB:  Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirdi
Son Dakika Güncel MSB:  Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirdi - Son Dakika

MSB:  Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirdi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bırakmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB:  Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirdi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bırakmıştır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir. Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 bindne fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
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