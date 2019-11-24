Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede... - Son Dakika

MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede...

6 saat önce

MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir.

MSB:

MSB: " Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/ YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi

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