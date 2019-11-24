MSB: " Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/ YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." - ANKARA