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MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede...
6 saat önce
MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
MSB: " Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/ YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." - ANKARA
Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi