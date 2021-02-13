MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandı

13.02.2021 11:49

MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

MSB: Türkiye- Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kars'ta yapılan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatının dün tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 11 Şubat Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katılımıyla icra edildi. Bu yıl ilk kez Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" denildi.

Kaynak: DHA
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Azerbaycan, Türkiye, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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