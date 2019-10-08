Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir
9 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi. Açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız