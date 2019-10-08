Son Dakika Haberleri: Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir
Son Dakika Güncel Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir

Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir

9 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi. Açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu" denildi.


Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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