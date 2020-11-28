MSB: " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
28.11.2020 11:17
MSB: " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
MSB: " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/ Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." - ANKARA
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