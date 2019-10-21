Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat...

MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat...

2 saat önce

MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir"

MSB:

MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/ YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir"

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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