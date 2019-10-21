MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat...
2 saat önce
MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:04 Kaynak: AA
MSB: "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/ YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir"
Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler Bakan Kurum: İmar Barışı'nda 23,5 milyar lira ödeme alındı