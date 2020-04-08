MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

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MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Sırbistan'a indiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Sırbistan'a indiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak, ilk durağı Sırbistan'a indi.
Uçak ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovic karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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