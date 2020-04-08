MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

Uçak ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovic karşıladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak, ilk durağı Sırbistan'a indi.

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