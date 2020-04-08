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MSB: "Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Bosna Hersek'e ulaştı.
Uçaktaki görevli personeli, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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