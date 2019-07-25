MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
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MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
MSB: " Türkiye
'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek." - ANKARA
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