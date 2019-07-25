Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Güncel Haber

MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

50 dakika önce

MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

MSB:
MSB: " Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek." - ANKARA
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:59:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]