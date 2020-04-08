MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Bosna Hersek'e doğru yola çıktı - Son Dakika

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MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Bosna Hersek'e doğru yola çıktı
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e gitmek üzere havalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e gitmek üzere havalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazdığı mektup, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin'e takdim edildi.
Sağlık malzemelerini teslim eden uçak, ikinci durağı olan Bosna Hersek'e doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:36 Kaynak: AA
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