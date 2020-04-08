MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Karadağ'a doğru yola çıktı - Son Dakika

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MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Karadağ'a doğru yola çıktı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Karadağ'a gitmek üzere havalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Karadağ'a gitmek üzere havalandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'e yazdığı mektup, takdim edildi.
Sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin ardından uçak, Karadağ'a doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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