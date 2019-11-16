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MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı. Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:33 Kaynak: AA
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