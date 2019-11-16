Son Dakika Haberleri: MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Son Dakika Güncel MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:33 Kaynak: AA
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