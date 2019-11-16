Son Dakika Haberleri: MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Son Dakika Güncel MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarına ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşım yaptı.

MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarına ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşım yaptı.

Tel Abyadlıların pek çok sorunu gibi yol sorununun da çözüldüğü belirtilen paylaşımda, Türkiye'den gönderilen iş makinelerinin, Türk askeri gözetimindeki çalışmalarına ilişkin görüntülere ve ilçe sakinlerinin açıklamalarına yer verildi.

Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan bir Suriyeli, "Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. 5 sene sonra yolumuz yapıldı. Önceden 15 kilometre yürüyorduk. Tüm Türk halkına ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bizi zulümden kurtardı. Biz 5 senedir Türkiye'nin gelmesini bekliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan onay verdi ve Türkiye geldi. Rüyalarımız gerçek oldu. Elektriğimizi, suyumuzu, ekmeğimizi verir, yolumuzu yaparsanız, gücünüzün yettiği kadar bize yardım ederseniz seviniriz." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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