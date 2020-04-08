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MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava...
6 saat önce
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
MSB: "Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:15 Kaynak: İHA
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