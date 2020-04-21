MSB: "Türkiye- Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA

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