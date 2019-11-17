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MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve...
6 saat önce
MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır." - ANKARA
Son dakika: MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu Almanya'da Yeşiller Partisi, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu İYİ Partili Aytun Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir