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Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve... - Son Dakika

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve...

6 saat önce

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır.

MSB:

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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