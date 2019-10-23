MSB: " Türkiye , sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek