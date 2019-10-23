Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek,...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek,...

MSB: "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek,...

31 dakika önce

MSB: "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

MSB:

MSB: " Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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