MSB: "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek,...
31 dakika önce
MSB: "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
MSB: " Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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