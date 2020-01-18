MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek - Son Dakika

MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, " Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" denildi.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:59 Kaynak: DHA
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