Son Dakika › Güncel › MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek - Son Dakika
MSB: Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, " Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" denildi.
Son Dakika YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi!