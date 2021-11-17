MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı - Son Dakika

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Türkiye ve ABD arasındaki savunma silahları sorununun gidişatı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın, ABD'nin başkenti Washington'da olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

"BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.