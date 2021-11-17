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MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı - Son Dakika

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı

17.11.2021 10:44

Milli Savunma Bakanlığı, sonucu merakla beklenen Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' hakkında önemli açıklamada bulundu. Bakanlık, toplantının olumlu geçtiği bilgisi verdi.

Türkiye ve ABD arasındaki savunma silahları sorununun gidişatı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın, ABD'nin başkenti Washington'da olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

"BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında Olumlu geçti sözlerini kullandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında 'Olumlu geçti' sözlerini kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı - Son Dakika
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