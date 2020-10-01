MSB: Türkiye ve Yunanistan arasında 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği hatırlatılarak, "Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır" denildi.