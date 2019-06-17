Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta...
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MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta...

28 dakika önce

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir.

MSB:
MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Ankara, Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa
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