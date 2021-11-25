Son dakika haberi: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalananlardan 3'ünün DEAŞ, 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.