Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

04.03.2022 10:17
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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