MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."
6 saat önce
MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir." - ANKARA
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