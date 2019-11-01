Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir.'

MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."

6 saat önce

MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir.

MSB:

MSB: "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
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