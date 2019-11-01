Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli Albay Olcay Denizer yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri, milli ve manevi değerler çerçevesinde, sadece hudutların ve Türk milletinin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tüm dini ve etnik grupların refahı ve huzurunu dikkate alarak yapıldığını aktardı.

Harekat çerçevesinde kontrolü sağlanan mahallelerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışıldığını kaydeden Denizer, sağlık hizmeti verilmesi, yiyecek, içecek ve su temini ile jeneratörlerle elektrik sağlanması dahil hayatın normale dönmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Terörden temizlenen alanlarda faaliyetlerin büyük bir hassasiyetle devam ettiğini açıklayan Albay Denizer, "Faaliyetlerimiz büyük bir hassasiyetle devam ederken, başta terör örgütü olmak üzere, belli kaynaklarca yapılan dezenformasyon girişimleri, itham ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekat alanı içerisinde emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Albay Denizer, "Barış Pınarı Harekat alanında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla, mayın ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP) tespit edilerek, uzman ekiplerimizce etkisiz hale getirilmektedir. Arama faaliyetlerinde özel eğitimli köpeklerden de etkin bir şekilde faydalanılmaktadır" dedi.

"Tel Abyad'da teröristlere ait patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi"

Yürütülen faaliyetler kapsamında Tel Abyad'da 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiğinin altını çizen Albay Denizer, "Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİLMİŞ VE SERİ BAĞLANMIŞ VAZİYETTE 75 ADET ROKET TESPİT EDİLMİŞTİR"

PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı arama faaliyetleri sırasında mayın, EYP maddesi ve bomba yüklü bir aracın imha edildiğini anlatan Albay Olcay Denizer şunları kaydetti:

"PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Harekat alanında icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir."

Bölgede şehri ağ gibi sarmış kilometrelerce uzunlukta tüneller olduğunu bildiren Albay Denizer, "Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir" şeklinde konuştu.

Harekat alanı bölgesinde temizlik yapan unsurlara taciz ve saldırıda bulunulduğunu belirten Albay Denizer, "Harekat alanı bölgesinde, keşif gözetleme, matın-EYP temizliği yapan unsurlarımıza yönelik taciz ve saldırılarda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir" dedi.

"HAREKAT ALANINDA YAKALANAN 18 REJİM ASKERİ RUS MUHATAPLARA TESLİM EDİLDİ"

Harekat bölgesinde ele geçirilen 18 rejim askerinin Rus muhataplara teslim edildiğinin altını çizen Albay Denizer, "Harekat bölgesinde ele geçirilen 2'si yaralı toplam 18 rejim askeri, 31 Ekim 2019 saat 22.20'de Dırbesiye/Suriye'de Rus muhataplarımıza teslim edilmiştir"

"İKİNCİ BİR RUS HEYETİNİN GÜN İÇERİSİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GELMESİ PLANLIDIR"

Rusya ve Türkiye arasında 22 Ekim tarihinde varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyleyen Albay Denizer, ikinci bir Rus heyetinin gün içerisinde Ankara'ya geleceğini vurgulayarak, "22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında görüşmeler yapılmış. Bu kapsamda, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00'da başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Devriye, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin doğusunda, bir insansız hava aracı (İHA) refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir. Ayrıca, Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devamı niteliğinde ikinci bir Rus heyetinin gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığına gelmesi planlıdır" ifadelerini kullandı.

AYRICA DEVRİYEYE YÖNELİK BAKANLIKTAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA, DEVRİYE ATAN 8 ZIRHLI ARACIN 4'ÜNÜN RUSYA'YA AİT OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucunda bir askerin şehit, 6 askerin yaralandığını söyleyen Albay Olcay Denizer, harekat başından bugüne kadar toplam 10 askerin şehit olduğunu, 144 askerin yaralandığını bildirdi. Denizer ayrıca, harekat çerçevesinde Suriye Milli Ordusundan 133 personelin şehit olduğunu ve 495 personelin yaralandığını söyledi.

"GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK DEVRİYE RESULAYN'IN 40 KİLOMETRE DOĞUSU, KAMIŞLI'NIN 30 KİLOMETRE BATISINDA"

Resulayn ve Tel Abyad'da yoğun şekilde faaliyetlere devam edildiği aktaran Güvenlik kaynakları, Resulayn kırsalındaki köylere de dönüşlerin olduğunu bildirdi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmalarının hassasiyet gerektiren çalışmalar olduğunu bildiren kaynaklar, EYP aramalarının devam ettiğini ve daha da sürebileceğini belirtti.

Gün içerisinde başlanılan ortak devriyenin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu, Kamışlı'nın 30 kilometre batısında olduğunu aktaran kaynaklar, diğer bölgelerde de devriyelerin olacağını kaydetti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)