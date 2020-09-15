Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

(İHA)