Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantının sona erdiği duyuruldu.
MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiğini aktardı. Müteakip toplantının ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:12 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantı sona erdi - Son Dakika