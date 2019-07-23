Son Dakika Haberleri: MSB: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Devran' kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

MSB: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Devran' kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.


Murat Gündüz, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
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