MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından... - Son Dakika

MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından...

6 saat önce

MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı.

MSB:

MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/ Ankara için kalkış yaptı." - ANKARA

Moğolistan, Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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