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MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından...
6 saat önce
MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
MSB: "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/ Ankara için kalkış yaptı." - ANKARA
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