MSB: Uçakla, deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptığını, bu fotoğrafların ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Harita Genel Müdürlüğümüze ait bir uçak, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptı. Çekilen hava fotoğrafları ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.