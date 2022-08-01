MSB'den Ukrayna limanlarındaki gıda maddesi ve tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den Ukrayna limanlarındaki gıda maddesi ve tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması

01.08.2022 08:02
MSB'den Ukrayna limanlarındaki gıda maddesi ve tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) MSB: Razoni kuru yük gemisi kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir MSB: Razoni kuru yük gemisi kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den Ukrayna limanlarındaki gıda maddesi ve tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Ukrayna limanlarındaki gıda maddesi ve tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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