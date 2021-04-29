Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri PKK'lı terörist 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri PKK'lı terörist 7 kişi yakalandı
29.04.2021 14:45
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri PKK'lı terörist olmak üzere 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri PKK'lı terörist olmak üzere 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hudutlardan yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.
Bu kapsamda Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Yakalananlardan birinin bölücü terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
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