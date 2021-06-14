MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.