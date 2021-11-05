MSB: "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs...
05.11.2021 10:55
MSB: "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
MSB: "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs... - Son Dakika
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