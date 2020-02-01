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MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine...
23 dakika önce
MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin'in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı." - ANKARA
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