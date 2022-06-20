MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başladı" denildi.
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