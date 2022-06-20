MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı

20.06.2022 14:33
MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı

MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu.

MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin Konya'da başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başladı" denildi.

YORUMLAR
500
Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de Kartal Belediyesi'nden Çalışanlarına 'İnovasyon ve Metaverse' Eğitimi Kartal Belediyesi'nden Çalışanlarına 'İnovasyon ve Metaverse' Eğitimi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:25 Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti!
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:05 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
12:54 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 14:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement