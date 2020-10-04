MSB: "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle...
MSB: "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz.
MSB: "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:53 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle... - Son Dakika
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