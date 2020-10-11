MSB: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir - Son Dakika

MSB: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir
11.10.2020 11:33
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadelerine yer verdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Serenay Sarıkaya'nın sahte isimle hastaneye yatış yaptırdığı iddiasına yalanlama Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali